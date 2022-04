Rond de renovatie van het Binnenhof bestaan nog flinke risico's die kunnen leiden tot vertraging van de werkzaamheden en hogere kosten. Dat staat in de zevende voortgangsrapportage over de renovatie van het historische bestuurscomplex, die minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat onder meer om de besluitvorming die op meerdere terreinen moeizaam verloopt, zoals actuele prijsafspraken met aannemers. Ook zijn er risico's op het gebied van de samenwerking, uitvoering en veiligheid. Verder zijn er archeologische vondsten gedaan die mogelijk leiden tot aanpassingen in de ontwerpen of de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast zijn omgevingsvergunningen om het werk uit te voeren nog niet definitief.

De grootscheepse renovatie, die jaren gaat duren, is al veel duurder geworden dan de eerste ramingen aangaven. De kosten stegen van 475 miljoen euro naar zo'n 718 miljoen euro medio vorig jaar. Inmiddels is het project door een prijsindexatie nog iets duurder geworden: 734 miljoen euro. Daarin zijn de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de parlementariërs en andere Binnenhof-bewoners (111 miljoen euro) meegeteld.

De Tweede Kamer was vorig jaar nogal ontstemd over de hogere kosten. De Jonge kan nog niet zeggen hoeveel kosten er nog bijkomen, bijvoorbeeld in verband met de genoemde risico's en duurzaamheid. Dat komt in de volgende rapportage, aldus de minister.