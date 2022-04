Twee nieuwe verkenners van D66-huize moeten het vastgelopen formatieproces in Den Haag weer vlot gaan trekken. Veelgehoorde optie: een links-progressieve meerderheid. Maar die meerderheid is er nog niet, benadrukte vertrekkend informateur Gert-Jan Oplaat om 'euforie' daarover te temperen.

Richard de Mos had twee weken geleden twee informateurs op pad gestuurd. Die kwamen woensdag tot de conclusie dat er te weinig partijen waren die met Hart voor Den Haag willen samenwerken. Het maakte De Mos furieus, vooral op D66. Hij had afgezien van een wethouderschap, wilde openheid van financiën geven en wilde zelfs afspraken maken over zijn politieke toekomst bij een rechtelijke uitspraak. Toch hield D66 de poot stijf.

Daarom maakt die partij - als tweede grootste - nu een doorstart: Annelien Bredenoord en Joost Sneller gaan namens D66 op zoek naar de meest logische coalitie. Een van de opties die ze zullen bekijken: een veelgenoemde links-progressieve variant.

Vertrekkend verkenner Gert-Jan Oplaat zag dat daar meer draagvlak voor was dan voor een optie met Hart voor Den Haag. "Dan gaandeweg kom je eruit dat we er niet veel meer aan kunnen doen. en dat de keuze valt op een andere variant die de voorkeur heeft. In dit geval een links-progressieve voorkeur."

Maar een gelopen race is dat nog niet. "Een kleine correctie op de euforie van sommigen in deze zaal: uit de verslagen kunt u nog geen meerderheid opmaken dat links-progressief slaagt."

Struikelblok

Belangrijke struikelblok in de afgeketste gesprekken: de corruptiezaak die Richard de Mos en Rachid Guernaoui nog altijd boven het hoofd hangt. De Mos bracht daar zelf een motie over in stemming om het Openbaar Ministerie te manen tot haast, maar dat vond de rest van de raad niet gepast. Zijn voorstel haalde het niet, maar een soortgelijke ingediend door de VVD wel."

De komende tijd gaan de nieuwe verkenners op pad om de kansen voor een links-progressieve samenwerking of een andere coalitie, met bijvoorbeeld de VVD, te onderzoeken. Richard de Mos liet weten er niet veel voor te voelen om bij die gesprekken aan te schuiven.