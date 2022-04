Op de Dierenselaan in Den Haag is donderdagavond een juwelierszaak overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft en een mogelijke betrokkene aangehouden. Het is al de tweede keer dit jaar dat de winkel wordt getroffen door een overval.

Het personeel van ATA Diamons juweliers werd donderdagavond omstreeks 19.00 uur opgeschrikt toen een lichtgetinte jongen van ongeveer zestien jaar de winkel binnenstormde, meldt calamiteitensite Regio15. Na de overval ging hij ervandoor in de richting van de De La Reyweg. Daarna werd direct 112 gebeld. Of de verdachte iets buit heeft gemaakt is nog niet bekend. Na de melding van de overval kwam de politie snel ter plaatse. Agenten doen onderzoek in de omgeving en zijn op zoek naar de dader. Bij de juwelierszaak werd al twee keer eerder een misdrijf gepleegd. Op dinsdag 4 januari 2022 werd de juwelier getroffen door een ramkraak en ook op 12 mei 2021 werd de juwelier het slachtoffer van een ramkraak. Hierbij werd de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd voor de deur in brand gestoken. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag