Nooit eindigde de auto lager dan de derde plaats bij het World Endurance Championship. Coureurs Mike Conway, Kamui Kobayashi en José María López wonnen met de Toyota TS050 HYBRID in 2019 en 2020 maar liefst vier van de acht races. Nu is de prijswinnende wagen met startnummer 7 te zien in het Louwman Museum.

De wagen werd in 2016 voor het eerst gepresenteerd op het circuit van Paul Ricard. Het was de opvolger van de TS040 HYBRID waarmee Toyota in 2014 voor het eerst wereldkampioen WEC werd. De wagen met 1000 pk zette het record van de snelste ronde tijdens de 24 uur van Le Mans op zijn naam en die zinderende rondetijd van 3.14.791 uur is nog altijd niet verbeterd.



Liefhebbers kunnen de wagen nu van dichtbij bekijken, in het Louwman Museum in Den Haag.