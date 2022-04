Bij het Leger des Heils aan het Randveen in Den Haag heeft donderdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is in de omgeving van het incident op zoek naar de verdachte.

De steekpartij vond omstreeks kwart voor vijf 's middags plaats. Voor het incident zijn verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere eenheden van de politie en de ambulancedienst, gealarmeerd. De steekpartij werd gemeld bij de winteropvang van het Leger des Heils. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek op de locatie van het incident in Den Haag Zuidwest. Agenten droegen daarbij steek- en kogelwerende vesten. Ook de hondenbrigade deed mee aan de zoekactie. Vanwege 'een verdachte situatie' heeft de politie ook een burgernetmelding rondgestuurd. Daarin wordt in de buurt van het Randveen gezocht naar een 31-jarige man met een 'donkere huidskleur' en een 'blauwe dikke jas en een zwarte rugtas'. "Ziet u deze man? Of heeft u deze man gezien? Bel dan 112! Benader deze man niet zelf", meldt de politie. Den Haag Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag