In app-groepen en ook op Facebook-pagina's van ouders die in de buurt van het Agorapark in Voorburg wonen is onrust ontstaan na berichten over een man die interesse in kinderen lijkt te hebben. Het zou gaan om een witte man die in een wit bestelbusje rijdt en kinderen probeert te verleiden met chocolade.

'Net mijn zoon en vriendjes overstuur thuis. Ze zijn rond 18.15 lastig gevallen op Agora door een man die uit een wit busje sprong (blank, groene jas, spijkerbroek) en achter de kinderen aan rende. Er is melding gemaakt bij de politie', zo schrijft een ouder. Het Agorapark in Voorburg staat te boek als kindvriendelijke omgeving. Een plek waar veel kinderen op een veilige manier kunnen spelen. Bij ouders leeft er nu angst, want kun je je kind nog wel met een rustig gevoel naar buiten laten gaan? Intimiderend Bij de politie is inderdaad een melding binnengekomen, zo bevestigt een woordvoerder. "Volgens een bewoner zou een man intimiderend gedrag hebben vertoond naar twee kinderen in het Agorapark", laat zij weten. "Het is echter bij deze ene melding gebleven. Buiten het feit dat het park wordt meegenomen in de surveillanceronde zien wij momenteel geen reden om hier extra op in te zetten. Mochten er meer klachten komen, dan bekijken we het opnieuw." Ook de wijkagent is op de hoogte van de meldingen en houdt de situatie in de gaten. Den Haag Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag