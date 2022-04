De Roemeen Ionet P. (31) die vanaf 2016 onder meer in Den Haag 'huur-borgsommen' wist los te peuteren voor woningen die helemaal niet van hem waren, is woensdag door de Haagse rechtbank tot een jaar celstraf veroordeeld.

De rechtbank gaat uit van slechts acht bewezen oplichtingsgevallen, anders dan het OM dat vele tientallen slachtoffers telde en daarom een hogere straf had geëist: twee jaar cel. Naast de oplichting acht de rechtbank de man schuldig aan witwassen.

De Roemeen had in zijn thuisland en in Spanje ook al eens celstraffen gekregen voor fraude en oplichting. De potentiële 'huurders' van op internet opgesnorde woningen in Den Haag en elders in Nederland betaalden hem meestal zo'n 1.000 euro als aanbetaling. Maar het geld, in totaal ruim 73.000 euro, kwam terecht op bankrekeningen die door P. met een valse naam waren aangemaakt.

Bezichtigen

Als de huurders de woning na de betaling kwamen bezichtigen, bleek die helemaal niet te huur te zijn. Ze konden de verdachte niet meer bereiken en hun geld waren ze kwijt.

De politie kwam de Roemeen na uitgebreid onderzoek op het spoor. Hij beweerde niet meer dan een zogenoemde geldezel te zijn geweest voor een derde, waarvoor hij een klein beetje geld zou hebben gekregen. Maar de rechtbank noemt dat 'ongeloofwaardig'.

Den Haag