Voormalig GTST-acteur Bas Muijs (45) is afgelopen december getroffen door een zware hartaanval. Hij ging er ‘bijna dood’ aan, maar is inmiddels herstellende na een openhartoperatie.

Dat vertelt hij vandaag op de regionale zender Radio West. "Het is net of er een sterke band om je lichaam wordt getrokken'', zegt Muijs over het moment van de aanval, die hij 's nachts kreeg. "Het leek of alle lucht en leven uit me werd geperst. Ik sloeg mijn vrouw wakker en die had wel in de gaten dat het foute boel was.''

De Haagse acteur, die jarenlang Stefano Sanders speelde in de RTL 4-soap, ging naar de eerste hulp. Daar bleek dat het een hartaanval was en geen maagpijn, zoals hij zelf nog dacht. Enkele dagen later volgde een zes uur durende openhartoperatie.

"Het was een heel ernstige hartaanval, waar ik bijna dood aan ben gegaan'', aldus Muijs. "Rond je hart zitten de kransslagaders, de grote aders die je hart van zuurstof moeten voorzien. Op vier plekken had ik een ernstig probleem. Dat wist ik helemaal niet, ik liep met een soort tijdbom rond. Een van die aders was al helemaal dicht en de andere drie bijna. Ik heb vier bypasses gekregen.''

Mentale klap

Na de operatie volgde een lange periode van herstel. Hij koos ervoor dat bij zijn ouders te doen, want thuis zouden zijn drie kinderen te veel aandacht vragen. "Ik was tot niks in staat. Je wordt gewoon open gezaagd en de dagen daarna voel je dat maar al te goed. Je moet weer mens worden, en dat doet ontzettend veel pijn. Zeker de eerste weken slik je alleen maar pijnstillers.''

Inmiddels gaat het beter. "Ik leef weer, ik doe het weer. Ik kan weer verder'', zegt Muijs. "Ik kan op de fiets zitten, de kinderen naar school brengen, boodschappen doen. Maar ik ben altijd gewend om dat met 25 kilometer per uur te doen... dat gaat voorlopig niet meer.''

De hartaanval kwam niet alleen fysiek, maar ook mentaal hard aan. "Wat doet het met je als je ineens bijna dood bent? Dan moet je opnieuw leren omgaan met jezelf."

Bas Muijs was tot vorig jaar actief als dj bij Radio West. Hij zou enkele maanden geleden aan de slag gaan bij een nieuwe werkgever, maar dat ging vanwege de hartaanval niet door. "Ik heb gelukkig de mededeling gekregen dat ik daar gewoon mag terugkomen en dat is heel fijn'', zegt Muijs. Wat zijn nieuwe werk is, wil hij nog niet kwijt.