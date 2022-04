Een wandelaar heeft dinsdagmiddag een lugubere vondst gedaan in de struiken langs de Henriëtte Roland Holstweg in het Haagse Zuiderpark. De politie laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat het om een menselijke placenta gaat.

De voorbijganger vertrouwde de vondst niet en belde 112. Agenten kwamen ter plaatse en maakten van de plek een zogeheten Plaats Delict. Een medewerker van de forensische opsporing is ter plaatse gekomen. De forensische opsporing heeft de vondst gefotografeerd en uiteindelijk meegenomen voor nader onderzoek. Menselijke placenta De politie heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het om een menselijke placenta gaat. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf. Er vindt daardoor ook geen vervolgonderzoek meer plaats. De placenta is een orgaan dat zich tijdens een zwangerschap in de baarmoeder ontwikkelt en van levensbelang is voor een nog ongeboren kind. Aan de placenta zit de navelstreng. De bloedcirculatie van de baby gaat via de navelstrengvaten naar de placenta en weer terug naar de baby. Een placenta komt normaal gesproken pas los uit de baarmoeder na de bevalling.