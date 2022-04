Den Haag krijgt geen nieuw college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De poging van informateurs Geerten Boogaard en Gert-Jan Oplaat om een politieke coalitie te smeden met de grootste partij van de stad is mislukt, laat partijleider Richard de Mos weten.

Het is nu aan D66 om als tweede partij een nieuwe formatiepoging te doen, schrijven de informateurs in hun verslag. Richard de Mos is diep teleurgesteld dat zijn partij voorlopig niet in aanmerking komt voor een plek in een nieuwe coalitie. "Laat de partijen die obstructie hebben gepleegd en die geen enkel recht willen doen aan de Haagse verkiezingsuitslag dit maar eens uitleggen", zegt hij desgevraagd.

Een Haagse meerderheidscoalitie met Hart voor Den Haag werd bij voorbaat al als vrijwel kansloos beschouwd. Partijen als D66, GroenLinks en PvdA weigerden met de lokale partij in een nieuwe coalitie te stappen. Nadat ook de Partij voor de Dieren vorige week afhaakte, leek de enige eventuele optie voor een nieuw stadsbestuur met Hart voor Den Haag verkeken.

Strafrechtelijk onderzoek

Volgens de informateurs ligt de hoofdreden van het mislukken van de formatiepoging in het al 2,5 jaar lopende strafrechtelijk onderzoek naar de oud-wethouders en een oud-raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: 'De combinatie van Hart voor Den Haag, D66 en VVD ketste daar meteen op af', schrijven oud-Kamerlid Gert-Jan Oplaat en hoogleraar lokaal bestuur Geerten Boogaard in hun verslag. 'Voor deze voorkeurscombinatie ziet D66 geen ruimte, zolang het onderzoek nog loopt.'

Bij andere varianten met Hart voor Den Haag leefden vergelijkbare bezwaren, zo stellen de informateurs. 'Of er was bij partijen onvoldoende politieke wil om op dit moment inhoudelijk te onderhandelen over die combinaties.'

De VVD is teleurgesteld over het mislukken van de formatie. ,'Wij begrijpen de aarzelingen van partijen om in zee te gaan met een partij waarvan een aantal personen verdachte is,' schrijven de Haagse liberalen in een reactie. maar stelt de VVD ook: 'In onze politieke traditie is het essentieel dat partijen na verkiezingen over hun schaduw heen stappen om samen verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor hun eigen kiezers, maar voor de hele stad.'

Linkse voorkeur

Uit de gespreksverslagen van de informateurs met alle partijen in de Haagse gemeenteraad blijkt dat een nipte meerderheid oproept tot een links/progressief college in Den Haag. Dat geldt voor D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, SP en de Haagse Stadspartij. De vraag is of D66 Den Haag een coalitie van zeven partijen stabiel genoeg vindt. Robert Barker van de Partij voor de Dieren ziet het wel zitten: "Laten we hierover gaan spreken", zegt hij.