Bij Texel en de Haagse kust zijn de laatste dagen opvallend veel dode jan-van-genten aangetroffen, zo melden de gemeente Den Haag en de Vogelbescherming maandag. De doodsoorzaak van de vogels is nog niet bekend.

Jan-van-genten zijn grote zeevogels en een van de grootste van hun soort van de Noordzee. Het dier heeft een spanwijdte van bijna 2 meter.

De Vogelbescherming en de gemeente Den Haag tasten in het duister over de doodsoorzaak. "We weten niet waarom dit gebeurt. Er is geen aanwijsbare doodsoorzaak, zoals olie", vertelt een woordvoerder van de Vogelbescherming in gesprek met NU.nl.

Den Haag waarschuwt inwoners met een hond voor de kadavers op het strand. Het is niet duidelijk hoeveel jan-van-genten precies zijn aangespoeld, omdat niet iedereen melding maakt van een vondst.