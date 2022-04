De draaiburg uit 1885 aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag, die al jaren niet meer kon draaien, is vrijdagmiddag weggehaald.

De Hemsterhuisbrug is afgelopen week klaargemaakt en vrijdag met behulp van een grote kraan opgetild en afgevoerd. De burg wordt gerenoveerd en zal volgend jaar weer in oude en draaibare staat terugkeren.



Het weghalen van de burg is onderdeel van werkzaamheden waarbij de kademuur aan de Noordwal wordt vervangen en de brug dus wordt opgeknapt. Eind deze maand zullen de nieuwe damwanden worden geplaatst. In april 2023 moet de hele kademuur klaar zijn. Daarna plaatst de aannemer de brug terug.

