De Grote Kerk in Den Haag staat een week lang in het teken van het Nederlandse bier. Bijna vijftig brouwers, uit alle provincies, bieden van 19 tot en met 21 mei hun lekkerste bier aan tijdens het jaarlijkse Bierproeffestival.

Elk jaar luidt het bierfestival in de Grote Kerk de Week van het Nederlandse Bier in. De afgelopen twee jaar dwarsboomde corona het feest van de bierliefhebbers echter. Volgende maand keert het groots terug met een recordaantal deelnemers van bijna 50 brouwerijen. Daar zitten grote spelers tussen als Heineken en Grolsch, maar ook lokale brouwerijen zijn vertegenwoordigd.

Zo demonstreren Crooked Spider uit Wassenaar, Bierbrouwerij De Arn uit Rijswijk hun brouwsels en ook Kompaan, Eiber en Haagsche Broeder uit Den Haag doen mee. Over twee weken worden de bieren bekend die op het festival te krijgen zijn. Naar verwachting zullen dit meer dan 250 verschillende soorten zijn.

Genieten

'We hebben een record aantal aanmeldingen gekregen. Met passen en meten heeft iedereen een plaats in of rondom de Grote Kerk gekregen. We willen met zoveel mogelijk brouwers de bezoekers laten genieten van heerlijke bieren', aldus directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus.

