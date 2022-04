Een tram en een persoon zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen bij de Melis Stokelaan, ter hoogte van de halte Leyweg. Een persoon raakte daarbij zwaargewond.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De hulpdiensten zijn massaal opgeroepen, waaronder ook een traumahelikopter met het MMT. Het slachtoffer was onder de tram bekneld geraakt, maar is inmiddels door de brandweer bevrijd en met spoed onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis vervoerd.

Den Haag