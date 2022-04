Sniester Festival pakt het laatste weekend van mei groots uit met meer dan 70 acts.

Programmeur Marco Bijsterbosch spreekt over de 'heftigste' line up tot nu toe. "We zijn er vol voor gegaan dit jaar. De Britse acts die eerder niet konden komen wegens inreisrestricties komen alsnog hun belofte inlossen en we hebben die lijst aangevuld met muzikanten die zich bij elke show het snot voor de ogen spelen. Ze gaan er een complete bende van maken."

Naast de vele Britse en Belgische namen is er dit jaar ook weer alle ruimte voor Haagse muziek. "In samenwerking met Popradar Den Haag zijn op zaterdag 28 mei bandjes uit Den Haag te horen op onverwachte plekken in de binnenstad. Deze pop-upoptredens zijn gratis toegankelijk."

Voor de andere acts die op diverse podia op en rond de grote Markt zijn moet de bezoeker wel betalen. Een festivalticket voor beide dagen (vrijdag en zaterdag) kost 40 euro.

Zondag staat in het teken van Sniester Junior. De gratis festivaldag voor kinderen waarop mensen van 4 tot twaalf jaar alles mogen doen wat normaal niet mag. "De Grote Markt wordt omgetoverd tot een waar kattenkwaad-pretpark waar kinderen zich mogen uitleven."