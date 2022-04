Automobilisten die via de Utrechtsebaan richting Den Haag en Scheveningen willen kunnen vanaf zondag weer gebruikmaken van de gebruikelijke rijbanen. De renovatie de stad in is dan afgerond, het werk aan de banen die de stad uitgaan duurt nog tot eind juni.

De weg gaat zondagochtend 10 april weer volledig open voor verkeer richting Den Haag en Scheveningen. "Automobilisten kunnen dan ook weer gebruikmaken van alle afritten." Het verkeer dat de stad inreed werd afgelopen maanden over de rijbanen gestuurd die die stad uitgingen. "Op die manier bleven Den Haag en Scheveningen toegankelijk en kon de gemeente aan de slag met het renoveren van de rijbaan de stad in." Let wel op, de rijrichting de stad in is van vrijdagavond 22.00 uur tot zondagochtend 8.00 uur afgesloten om het werk aan de rijbaan volledig af te ronden. Nu zijn de rijbanen die de stad uitgaan aan de beurt. Voor weggebruikers die de stad uit willen blijft de omleiding hetzelfde. "Daarbij geldt de Rotterdamsebaan (S107) als snelste omleidingsroute om de stad te verlaten." Het werk aan de rijbaan de stad uit duurt nog tot en met eind juni 2022. Het doel van de werkzaamheden is het renoveren van een verdiept stuk aangelegde snelweg. "Daarbij zijn met name de betonnen ondergrond en wanden hersteld." Ook zou er een coating onder de viaducten worden aangebracht, maar dat is nog niet gelukt vanwege leverantieproblemen. "De coating zal de komende weken wel al aangebracht worden aan de wanden onder de viaducten op de rijbanen de stad uit." Gedurende de resterende werkzaamheden is toerit 2 tot en met eind mei afgesloten en toerit 3 is alleen afgesloten tijdens de volgende weekenden:

- 09 en 10 april

- 30 april en 01 mei

- 07 en 08 mei

- 14 en 15 mei

- 21 en 22 mei Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag