Een man die niet had ingecheckt heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de tram in Zoetermeer. Hij ging in discussie met controleurs, schold hen uit en gooide daarna een steen door de ruit. De politie is nu op zoek naar de man, die op beveiligingscamera's is vastgelegd.

Een controleploeg van vervoerbedrijf HTM liep op vrijdagavond 3 september door de RandstadRail om vervoersbewijzen van reizigers te checken. Daar constateerden ze dat er een man in de tram zat die niet was ingecheckt. Als een van de controleurs hem daarvoor een boete wil geven, begint volgens de politie 'een minutenlange discussie De man is het niet eens met de bekeuring en wil dat ze hem een waarschuwing geven. Vervolgens lopen de gemoederen steeds verder op. De controleurs besluiten om hem - met het oog op de veiligheid van andere reizigers - zonder bekeuring uit de tram te zetten als deze aankomt bij de halte Voorweg Laag.'. Op het perron vervolgt hij de discussie met het trampersoneel en maakt hij hen uit 'voor van alles en nog wat'. Dat schiet bij de controleurs in het verkeerde keelgat, waarna ze hem willen aanhouden. Maar dan rukt de man zich los en loopt hij het spoor op. De zwartrijder klimt over het hek tussen de twee sporen. "De man is zo boos dat hij een steen door de ruit van een deur van de tram gooit en vervolgens wegrent", meldt de politie. Volgens de HTM loopt de schade tegen de 1000 euro. In het opsporingsprogramma Team West werden dinsdagavond beelden getoond van de man. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over deze zaak. Er kan met de politie gebeld worden via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Wie liever anoniem blijft, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.