De Oekraïense Heldenstraat en de Oekraïnestraat, zo moeten de Haagse straten gaan heten waar de Russische ambassade en het consulaat staan.

Voor de naamswijziging is een internationale petitie gestart die vraagt om de namen overal ter wereld aan te passen waarmee de Russen worden gewezen op de oorlog die gaande is.

Die oproep is ook gericht aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Een deel van de Scheveningseweg, waar het consulaat staat, moet dan Oekraïense Heldenstraat gaan heten en de Andries Bickerweg waar de ambassade staat, zou voortaan als Oekraïnestraat moeten worden aangeduid.

Door de straatnamen aan te passen worden de Russen daar elke dag gewezen op de oorlog die gaande is in Oekraïne, zo is de gedachte.

'De Russische vertegenwoordigers zullen dagelijks herinnerd worden aan de Oekraïense soevereiniteit met democratie en vrijheid als hoogste waarden, wanneer ze door de Oekraïnestraat wandelen naar hun ambassade of consulaat', schrijven de initiatiefnemers van de petitie.

Eind vorig jaar, voor de Russen hun militaire invasie van Oekraïne waren begonnen, had Richard de Mos van Hart voor Den Haag ook al voorgesteld om het adres van de ambassade te veranderen in Navalnyweg, eventueel tijdelijk.

Hij wees op de Amerikaanse stad Washington waar de weg langs de Saoedische ambassade tot Jamal Khashoggi Way werd omgedoopt en vond dat de Stad van Vrede en Recht, zoals Den Haag zich graag profileert, dit voorbeeld moet volgen.

Het stadsbestuur antwoordde dat dat niet zal gebeuren. Daarbij werd vooral gewezen op procedurele redenen. Zo kunnen straten niet vernoemd worden naar personen die nog leven, met uitzondering van het koninklijk huis.

Bovendien wordt een naam alleen aangepast in geval van 'uiterste noodzaak in het kader van vindbaarheid en veiligheid'. Vanwege de kosten, papieren rompslomp en eventuele bezwaren rond zo'n kunstmatige verhuizing. Een tijdelijke straatnaamwijziging is helemaal onmogelijk.