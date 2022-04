Dronken een auto besturen is natuurlijk nooit een goed idee. Het kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Toch stapt er vaak genoeg een bestuurder met een drankje te veel op achter het stuur. De Wassenaarse politie heeft er de handen vol aan.

Een dronken bestuurder met een ongeldig verklaard rijbewijs heeft vorige week een flinke aanrijding veroorzaakt op de A4 bij Leidschendam.

"De veroorzaker reed met een ongeldig verklaard rijbewijs en bleek ook onder invloed te zijn van alcohol", meldt de politie Wassenaar. "Het was een wonder dat de bestuurder zelfstandig uit zijn auto kon komen, daar was namelijk bijna niets meer van over."

Bij het ongeval raakten in totaal vier auto's betrokken. "Overige bestuurders hadden gelukkig geen ernstige verwondingen." Tegen de bestuurder zal proces-verbaal worden opgemaakt voor gevaar of hinder veroorzaken, rijden onder invloed en rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Diezelfde avond moesten de agenten opnieuw uitrukken voor een dronken automobilist. In Wassenaar vertoonde een automobilist wel heel opvallend rijgedrag. "De bestuurder bleek na het uitgaan in zijn auto te zijn gestapt. Het betrof een beginnende bestuurder, welke nu voor de derde keer onder invloed reed."

De jonge automobilist had zoveel gedronken dat zijn rijbewijs direct is ingevorderd. "Zowel de officier van justitie als het CBR gaat zich over de zaak buigen."

Maar daarmee zat de avond voor de agenten er nog niet op. Aan het einde van de dienst werd een automobilist opgemerkt, die op meerdere plekken de maximumsnelheid overschreed. Ook op een gedeelte waar wegwerkzaamheden waren. "Na de wettelijke en geijkte correcties reed de bestuurder uiteindelijk 32 echte kilometers te hard."

Ook in dit geval ging het om een beginnende bestuurder. "Wat bleek, de bestuurder had de week ervoor eveneens een ernstige verkeersovertreding gepleegd. Die overtreding zou bij veroordeling al het laatste punt van haar rijbewijs zijn. Hierdoor kan het rijbewijs, naast het strafrechtelijke proces, ongeldig worden verklaard door het CBR."