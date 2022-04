De lhbtiq+-vlag in het Huijgenspark is zondag opnieuw neergehaald. Het is al de vierde keer dat de regenboogvlag is vernield.

De paal van de vlag is volledig uit de grond getrokken. 'We hadden nog zo gehoopt dat het niet nog een keer zou gebeuren', twittert Isabel Bos van GroenLinks Den Haag. 'Krijt regent weg en vlaggen verdwijnen, maar de regenboogvlag moet zichtbaar blijven.' Het raadslid stelt dat er daarom snel een permanent regenboogelement in of rondom het Huijgenspark moet komen. 'Dit is geen kwajongensstreek. Dit is het moedwillig onzichtbaar maken van mensen, om van wie ze houden of wie ze zijn. Je kan de vlag 1000 keer vernielen, maar de community blijft bestaan. We laten ons niet onzichtbaar maken.' Ook Marije Mostert van D66 Den Haag vraagt op Twitter aan wethouder Arjen Kapteijns wanneer het permanente element komt. 'Bizar, heb er geen andere woorden voor', reageert de wethouder op deze tweet. 'De vlag komt snel terug en we zijn aan de slag met de andere zaken.'