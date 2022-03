Gert-Jan Oplaat (VVD) en hoogleraar Geerten Boogaard gaan aan de slag als informateurs in Den Haag. Zij krijgen de taak om uit te zoeken hoe er een coalitie met Hart voor Den Haag kan worden gevormd.

Twee weken na de verkiezingen worden ze dan toch gepresenteerd, de informateurs die in Den Haag aan de slag gaan. Een makkelijke taak heeft hij niet op zijn schouders genomen. Hart voor Den Haag werd bij de verkiezingen opnieuw de grootste partij van Den Haag, maar de tweede partij, D66, en GroenLinks als vierde partij hebben al duidelijk gemaakt niet met Hart voor Den Haag in zee te willen.

De afgelopen tijd heeft Hart voor Den Haag-raadslid Rita Verdonk alvast informele, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende partijen. De informateurs die nu op pad worden gestuurd, gaan nadrukkelijk met alle partijen het gesprek aan.

Het aantal opties waarbij Hart voor Den Haag in de coalitie komt is beperkt doordat D66, GroenLinks en PvdA niet willen samenwerken. Richard de Mos en co. zijn daarom aangewezen op de VVD, Partij voor de Dieren, CDA en Denk. Partijen die inhoudelijk op punten als duurzaamheid, armoedebeleid en bevolkingsgroei stevig verschillen.

Vanuit de raad groeide de afgelopen week de kritiek op het uitblijven van een verkenner. D66-leider Robert van Asten pleitte er zelfs voor om als gemeenteraad een verkenner aan te stellen als het nog langer zou duren. Ook was er onduidelijkheid over de status van de gesprekken die Verdonk voerde. Was het gewoon een informele kop koffie of was ze nadrukkelijk de beoogde coalitiepartijen aan het masseren om straks gezamenlijk in het huwelijksbootje te stappen?

In Amsterdam en Rotterdam werden twee weken geleden al verkenners aangesteld. Eerder vandaag werd bekend dat in Rotterdam al een coalitie op het oog is tussen Leefbaar, VVD, D66 en Denk.