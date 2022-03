Een auto is vannacht op de Laakweg in Den Haag in vlammen opgegaan. De auto is total-loss en is weggesleept.

Even na middernacht zag een passant vlammen uit de geparkeerde auto komen en alarmeerde de brandweer. Toen zij met spoed ter plaatse kwamen stond de auto al volledig in brand. Door de snelle blusactie kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen buurthuis.