Richard de Mos, partijleider van Hart voor Den Haag, presenteert donderdag de informateurs die de komende tijd een coalitie moeten smeden in Den Haag. De partij behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen negen zetels.

De Mos maakt de namen bekend in een openbaar kennismakingsgesprek in de raadzaal. Hij doet dit samen met Rita Verdonk, de nummer twee op de lijst van Hart voor Den Haag. "Nadat wij op 16 maart opnieuw de grootste partij van Den Haag zijn geworden, hebben wij diverse informele gesprekken gevoerd. De tijd is nu rijp om informateurs aan te stellen", stelt De Mos.

Met het aanstellen van informateurs komt er dus geen verkenner, waar veel partijen op rekenden. "We hebben de afgelopen tijd informele gesprekken gevoerd, dat zal een informateur afmaken", aldus de lijsttrekker. "Die gaat met alle partijen in gesprek. Maar we willen nu vaart maken."

De nog onbekende informateurs voeren verkennende gesprekken, zo benadrukt De Mos. Zij brengen verslag uit en daarna, afhankelijk van de uitkomst van die fase, volgt een formerende fase.

Ongeduldig

De aankondiging komt een dag nadat andere partijen aangaven ongeduldig te worden. Zo stelde D66-lijsttrekker Robert van Asten voor om als gemeenteraad een gezaghebbende verkenner aan te stellen als het nog lang zou duren. Zijn GroenLinks-collega Mariëlle Vavier was het daarmee eens: "Als de grootste partij niet komt met een verkenner, dan moet de raad als geheel het initiatief nemen", zei zij.

Dat is nu dus niet nodig. De openbare bijeenkomst is morgen om 18.00 uur in de raadzaal en is dus live te volgen.