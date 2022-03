Den Haag heeft bedrijfsverzamelgebouw De Titaan in de Binckhorst verkocht aan een Haagse investeringsgroep. Daarbij heeft de gemeente een verlies van 1,1 miljoen euro geleden.

In september betrekken de eerste huurders het vernieuwde pand van zo'n 13.000 vierkante meter in de Saturnusstraat. Het gaat om zestig verschillende ruimtes, waar verschillende innovatieve startende bedrijven zich zullen vestigen.

In 2018 stemde de Haagse gemeente in om het gebouw langs de haven in de Binckhorst te ontwikkelen. Daar werd destijds ruim 14,5 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Door onvoorziene kosten zoals asbestverwijdering en oplopende kosten van bouwmaterialen is dit uiteindelijk opgelopen tot zo'n achttien miljoen euro.

Negatief

Vorig jaar besloot het stadsbestuur dat het een beter idee is om de ontwikkeling en exploitatie van het gebouw over te laten aan een commerciële partij. Unknown Group BV uit Den Haag kwam tijdens een tender uit de bus als winnaar. De durfkapitalisten betaalden zeventien miljoen euro voor de grond en het gebouw, waardoor de gemeente een negatief verschil van zo'n 1,1 miljoen euro overhoudt.