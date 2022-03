De Raad van State geeft het gemeentebestuur van Den Haag twaalf weken de tijd om aan te tonen waarom de nieuwbouw tussen Nieuwe Kerk, Spui en Gedempte Sloot niet in strijd is met de rijksaanwijzing tot beschermd stadsgezicht.

De gemeente zal of met een veel beter onderbouwd verhaal moeten komen, of het nieuwbouwplan, waaraan al flink wordt gebouwd, alsnog aanpassen, zo blijkt vandaag uit een tussenuitspraak. Daarin stelt de hoogste bestuursrechter vast dat het woningbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan en deels buiten het aangewezen bouwvlak valt en hoger wordt dan de regels toestaan.

Bijgeschaafd

Vanwege die afwijkingen hadden B en W, die een bouwvergunning aan ontwikkelaar Sistra BV hebben verleend, een uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek moeten laten doen en op zijn minst advies moeten inwinnen bij de commissie die over het rijksbeschermd stadsgezicht gaat. B en W zullen dat alsnog moeten doen en aan de hand van nader onderzoek en nieuwe adviezen moeten besluiten of de huidige woningbouw alsnog door de beugel past, of toch hier en daar bijgeschaafd zal moeten worden.

Voor de rest heeft de Raad alle inhoudelijke bezwaren van stadsgezichtbewaker SOS Den Haag verworpen. Zodra Den Haag de fouten in de vergunning heeft gerepareerd volgt of een einduitspraak of nog een tweede zitting.