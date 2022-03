Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Nieboerweg in Den Haag in vlammen opgegaan. Brandstichting kan niet worden uitgesloten.

De brandweer was rond middernacht snel aanwezig om te blussen. Aangezien het om een elektrisch voertuig gaat, moest het voertuig in een waterdompelcontainer worden geplaatst. Dit om verdere ontbranding te voorkomen. Een berger heeft de auto, die total loss is, vervolgens meegenomen.