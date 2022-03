Witte rook vanuit het Haagse stadhuis blijft nog uit, want er wordt maandag nog geen verkenner gepresenteerd die namens Hart voor Den Haag op zoek gaat naar een coalitie. Dat laat partijleider Richard de Mos weten. Vrijdag zei hij nog dat hij hoopte om maandag met nieuws naar buiten te kunnen komen.

Hart voor Den Haag werd tijdens de verkiezingen bijna twee weken geleden opnieuw de grootste partij van de stad, met negen zetels. Daarmee ligt het initiatief voor de zoektocht naar een coalitie bij De Mos. Vier jaar geleden, toen Hart voor Den Haag ook al de meeste stemmen haalde, werd binnen een week Hans Wiegel gepresenteerd als verkenner. Dat mondde uit in een coalitie met Hart voor Den Haag, D66, VVD en GroenLinks.

Den Haag is nu de enige grote stad waar nog geen verkenner aan de slag is gegaan. In Amsterdam werd daags na de verkiezingen Lodewijk Asscher gepresenteerd als verkenner en diezelfde dag ging in Rotterdam voormalig topambtenaar Hermann Jäger aan de slag. In Utrecht werd afgelopen maandag Eerste Kamerlid Roel van Gurp naar voren geschoven.