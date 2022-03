In een staalconstructiebedrijf aan de Fruitweg in Den Haag is maandagochtend brand uitgebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond rond 10.15 uur in de meterkast. De tien mensen die toen in het pand aanwezig waren zijn zelf op tijd naar buiten gegaan, meldt een woordvoerder van de brandweer Haaglanden. Het vuur was al snel onder controle.

Vanwege de rookontwikkeling, ook in een naastgelegen pand, heeft de brandweer opgeschaald naar 'middelbrand'. Dat betekent dat er twee voertuigen ter plaatse zijn gekomen om te blussen en de naastgelegen panden te controleren.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer is nog bezig met het ventileren van de gebouwen. Daarbij is een gat gemaakt in het dak om de rook te verdrijven.

Vorige maand woedde er ook een grote brand in een bedrijvenpand aan de Fruitweg. Ook toen ontstond het vuur in een meterkast, waar een lek in de gasleiding was geslagen. Op het moment van uitbreken van de brand was niemand aanwezig in het pand.