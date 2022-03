Bij een aanrijding op de Amsterdamse Veerkade in Den Haag is zaterdagavond een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een ander voertuig, dat vermoedelijk doorreed na het ongeval. Dat meldt calamiteitensite District8.

De motorrijder stond stil voor het stoplicht toen de bestuurder van een auto of busje van de andere kant aankwam. Hierbij werd de zijkant van de motor, waaronder de arm van het slachtoffer geraakt.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse Veerkade was ten tijde van het ongeval in beide richtingen dicht.