Spoorwegbeheerder ProRail en spoorwerker VolkerRail starten met het vernieuwen van treinsporen in de regio Den Haag. Tot en met maart 2023 worden op verschillende locaties onder andere 26 wissels, 3 kilometer aan spoorstaven, 2 kilometer aan dwarsliggers en spoorstenen verbeterd.

Het opstelterrein bij Den Haag Binckhorst is aankomend weekend het eerst aan de beurt. Deze locatie wordt ook vernieuwd in de weekenden van 9 april, 14 mei, 4 juni en 3 november. Rondom de weekenden van 2 juni en 20 augustus werkt ProRail aan het spoor bij Leidschendam, terwijl het spoor bij Zoetermeer in de weekenden van 17 september en 26 november wordt opgeknapt.

In het weekend van 29 oktober wordt aan de Haagse stations Mariahoeve en Laan van NOI gewerkt. 21 januari 2023 rondt ProRail de werkzaamheden af met de laatste verbeteringen aan het spoor bij Den Haag HS. De spoorwegbeheerder werkt zoveel mogelijk in het weekend, zodat de reizigers zo min mogelijk last hebben.

Desondanks zullen er in sommige gevallen geen of minder treinen rijden op de trajecten. ProRail adviseert treinreizigers om de reisplanner van hun vervoerder te raadplegen voordat zij op pad gaan.