In een pizzeria aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is afgelopen nacht brand uitgebroken. Een aantal bovengelegen woningen zijn ontruimd.

Bij aankomst van de brandweer werd al snel opgeschaald. Meerdere brandweervoertuigen rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. Ongeveer twintig woningen werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een bus. Rond 02.45 uur konden de bewoners één voor één weer terug naar huis. De schade aan de pizzeria is aanzienlijk. Stichting Salvage helpt de getroffenen bij de schadeafhandeling. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.