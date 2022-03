Bij een overval op een restaurant in de Haagse wijk Bezuidenhout is zondagavond een man gewond geraakt nadat hij met een mes werd gestoken. Het blijkt te gaan om de 46-jarige eigenaar. De politie heeft een negentienjarige verdachte aangehouden.

Agenten kregen zondagavond kort na 21.30 uur de melding dat er een overval gaande was in het Indiaase restaurant India GLORY en dat de verdachte nog binnen was. Terwijl meerdere eenheden onderweg waren naar de 2e Louise de Colignystraat, kwam het bericht dat er iemand neergestoken zou zijn. De verdachte was inmiddels overmeesterd door een personeelslid en werd aan de agenten overgedragen. Het gaat om een negentienjarige man.