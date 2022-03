De Eneco Clean Beach Cup, die dit jaar als uitvalsbasis Scheveningen had, was een groot succes. Liefst 2500 vrijwilligers ruimden zondag 4500 kilo afval op langs de kustlijn van Nederland en België.

Op deze eerste zondag van de lente vond de 13de editie van de Eneco Clean Beach Cup plaats. Scheveningen was weliswaar de uitvalsbasis voor de grote schoonmaak, maar op 25 locaties in Nederland én België werd strandafval en zwerfvuil opgeruimd. In totaal verzamelden 2500 vrijwilligers 4500 kg afval. Onder de deelnemers surfers, zeilers, familie -en vriendengroepjes en collega's.