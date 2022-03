Onterecht heeft op zaterdag 19 maart op NU.nl gestaan dat muziekinstrumentenketen Keymusic failliet was. Dit betrof een oud bericht uit 2019. Keymusic is in juni 2019 overgenomen en heeft een succesvolle doorstart gemaakt.

De keten heeft momenteel een webshop en elf vestigingen in Nederland, waaronder in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Daarnaast zijn er winkels te vinden in diverse Belgische steden.

Keymusic nam jaren geleden gerenommeerde muziekwinkels over zoals Rock Palace in Den Haag en Feedback in Rotterdam. In 2014 gingen de vier Nederlandse filialen samen met het Belgische Keymusic en ging het bedrijf onder die naam verder.