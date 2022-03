Nog één laatste wandeltocht over het Binnenhof, dwars door het gebouwencomplex waar de Eerste Kamer, Tweede Kamer en een deel van de Raad van State zich bevinden. Vanaf vandaag kan het niet meer: het Binnenhof gaat dan voor minimaal vijf jaar dicht.

Het was druk zondagmiddag op het Binnenhof. Veel toeristen, maar ook veel Hagenaars die zich over de straatstenen van het Hof van Holland, de historische naam, begaven. Het was de laatste dag dat fietsers en voetgangers nog over het Binnenhof konden fietsen of wandelen.

Vanaf vandaag, maandag 21 maart, wordt al het verkeer omgeleid. Een wandeling of een fietstocht dwars door het politieke centrum is dan niet meer mogelijk. Vanmiddag waren nog veel mensen even naar het Binnenhof gekomen om voorlopig voor de laatste keer over het binnenplein te lopen.

In oktober 2021 startte het Rijksvastgoedbedrijf met de grootschalige renovatie. De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal zo'n 5,5 jaar. In de zomer van 2021 verhuisden de gebruikers van het Binnenhof tijdelijk naar verschillende andere gebouwen in de stad.

Het Binnenhof is een belangrijke plek en trekt veel bezoekers naar de binnenstad. Daarom heeft de gemeente Den Haag met het Rijksvastgoedbedrijf afspraken gemaakt over tijdelijke ideeën en plannen om het aantal bezoekers rond het Binnenhof zo veel mogelijk gelijk te houden. Zo wil de gemeente Den Haag onder meer rondleidingen over de bouwplaats verzorgen en de archeologie in en rondom het Binnenhof als evenement organiseren.

Als alles volgens plan verloopt zal de politiek eind 2026 een terugkeer in hun gebouwen maken op het Binnenhof.