Bij een overval op een restaurant in de Haagse wijk Bezuidenhout is een man gewond geraakt. Volgens calamiteitensite District 8, is het slachtoffer neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie en hulpdiensten zijn omstreeks 21.30 uur uitgerukt naar de 2e Louise de Colignystraat in Den Haag. Daar zou een man zijn neergestoken bij een overval op het Indiaas restaurant India GLORY. Hoewel eerder een traumahelikopter werd opgeroepen, is het slachtoffer uiteindelijk afgevoerd met een ambulance. Volgens een getuige zou het om een jonge man gaan, die op eigen kracht uit het restaurant wist te komen. De politie heeft vooralsnog één man aangehouden. De verdachte is meegenomen in een politiewagen.