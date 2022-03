De politie is zondagmiddag massaal uitgerukt voor een mogelijke bedreiging met vuurwapen in de Haagse wijk Transvaal. Met meer dan acht politievoertuigen, meerdere eenheden van de hondenbrigade en agenten met kogelwerende vesten was de politie ter plaatse.

De meldkamer had een melding van een mogelijke bedreiging met vuurwapen binnengekregen. De bedreiging zou in een woning aan de Bothastraat in Den Haag zijn. "We zijn daar nu aanwezig, maar er is nog niks aangetroffen", meldt een politiewoordvoerder. "Het is nog de vraag of dat nu nog gaat gebeuren."

De Bothastraat is vanwege de melding afgesloten. De politie doet volop onderzoek in de straat.