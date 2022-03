Een magneetvisser heeft zondagmiddag een Duitse geschutgranaat gevonden in de gracht in Den Haag. Daarna heeft de visser direct de hulp ingeschakeld van de politie. De granaat werd gevonden in de gracht aan de Toussaintkade, achter de Paleistuinen van Paleis Noordeinde.

De vondst werd zondagmiddag omstreeks 12.00 uur gedaan. Na contact met de politie heeft een medewerker van de TEV besloten om de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse te laten komen. De TEV is de deskundige binnen de politieorganisatie die een analyse mag uitvoeren over (bom)meldingen, poederbrieven (CBRNE) en aangetroffen verdachte objecten. Nadat de EOD ter plaatse kwam is de granaat geïdentificeerd. Het bleek om een Duitse geschutgranaat te gaan. De granaat zal op het strand van Scheveningen onschadelijk gemaakt worden. De EOD houdt zich bezig met het identificeren en ruimen van explosieven. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Het gaat daarbij om conventionele explosieven, vooral uit de Tweede wereldoorlog, en geïmproviseerde explosieven. Dit doet de EOD op het land en op en in het water.