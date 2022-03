In een woning aan de Convivastraat in Den Haag zijn zondagochtend twee overleden personen gevonden. Het gaat om een man en een vrouw die elkaar kenden, meldt de politie. Volgens omwonenden zou de vrouw in de woning zijn omgebracht door de man. Hoe de man daarna om het leven is gekomen is nog niet bekend.

Omstreeks 8.00 uur werden verschillende hulpdiensten, waaronder de politie, twee ambulances en het Mobiel Medisch Team, gealarmeerd. Ook was er een grote inzet van het team forensische opsporing in de straat. De politie heeft de deur van de woning geforceerd om binnen te komen. In de woning trof de politie twee overleden personen aan. Het gaat om een man en een vrouw, zegt een woordvoerder. Zij waren de bewoners van het huis. De hulpdiensten konden niets meer voor deze personen betekenen. "Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning onderzoeken we nog, maar ik kan wel zeggen dat het twee bekenden van elkaar waren", aldus een woordvoerder van de politie. Het incident heeft zich afgespeeld in de relationele sfeer. De politie is niet meer op zoek naar andere verdachten. De straat is door de politie afgezet en er wordt door de medewerkers van forensische opsporing grootschalig onderzoek gedaan.