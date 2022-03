In een woning aan de Rijswijkseweg is zaterdagavond omstreeks zeven uur 's avonds brand uitgebroken. Voor de brand was de brandweer eerst naar het verkeerde adres in de straat gestuurd. Al snel kwam de hulpdienst naar het goede adres, 600 meter verderop in de straat.

De brandweer heeft de brand geblust en de woning verder gecontroleerd. Door het incident was het verkeer op de Rijswijkseweg enige tijd gestremd. Het verkeer werd via een zijstraat omgeleid. Door de woningbrand was de stroom in de woning en twee naastgelegen woningen tijdelijk uitgevallen. De netbeheerder moest ter plaatse komen om de stroomvoorziening te herstellen in de woningen. De hulpdiensten hebben samen met de gemeente bekeken over er eventuele (tijdelijke) opvang voor de bewoners nodig was.