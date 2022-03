Een vrouw is vanochtend aangehouden nadat ze een ongeluk veroorzaakte op de Brouwersgracht in Den Haag. De bestuurster had teveel gedronken en botste tegen een verkeerspaal.

Op de brug naar het Om en Bij raakte de auto van de weg en kwam tot stilstand tegen het bord. Niemand raakte gewond bij de botsing. De vrouw is meegenomen naar een politiebureau. Vannacht richtte een andere beschonken bestuurder in Den Haag ook schade aan. Op de Vaillantlaan reed een automobiliste tegen meerdere geparkeerde auto's. Ook zij is aangehouden.