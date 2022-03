Tijdens de netwerkbijeenkomst The Hague Inspired in World Forum The Hague zijn de zogeheten Haagse Parels uitgereikt. Avonturia de Vogelkelder is de winnaar van de onderscheiding in de categorie familiebedrijf, het bedrijf Secrid ging er in de categorie uitzonderlijke bijdrage met de hoofdprijs vandoor.

De Haagse Parel is een jaarlijkse prijs van de gemeente Den Haag die wordt uitgereikt aan bedrijven en zelfstandige ondernemers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Haagse economie. Dit keer met een categorie specifiek voor Haagse familiebedrijven, die zich op een unieke manier profileren. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. Wethouder Saskia Bruines laat weten zeer verheugd te zijn met de winnaars. "Op beide bedrijven zijn we erg trots. Bij Secrid zijn we onder de indruk van de veerkracht van het bedrijf tijdens de coronacrisis. Maar ook van de duurzame bedrijfsvoering en hun bijdrage om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het bedrijf biedt een A-merk product met wereldwijde bekendheid en investeert in de stad, ze zijn met recht een parel voor onze stad.'' Speciale categorie dit jaar waren de familiebedrijven. Hierin sprong Avonturia de Vogelkelder er uit. De dierenspeciaalzaak heeft een grote bekendheid in Den Haag, maar ook tot ver daarbuiten. "Avonturia heeft een grote lokale betrokkenheid en geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om passend werk uit te oefenen", aldus Bruines. Per parel waren er dit jaar drie genomineerden, die in de week voorafgaand aan de uitreiking online bekend zijn gemaakt. De drie kanshebbers in de categorie familiebedrijven waren: Kerkhof & Zonen, Avonturia de Vogelkelder en Van Ginderen. In de categorie uitzonderlijke bijdrage waren: Secrid, I-Did en Schuttelaar&Partners genomineerd.