Tegen de gevel van het gebouw van warenhuis de Bijenkorf aan de Gedempte Burgwal in het centrum van Den Haag is vanmorgen vroeg brand ontstaan.

Ter plaatse bleek er aan de achterzijde van het pand een flinke buitenbrand te woedde. Onder andere containers en een groot blok samengeperst papier stonden in de fik. De brandweer is direct met twee stralen hoge druk begonnen met het blussen van de brand.

De brandweer had het vuur redelijk snel onder controle. Wel zijn enkele kratten van de Albert Heijn, die ook in het pand gevestigd is, door de brand gesmolten en beschadigd geraakt. De oorzaak van de fik is waarschijnlijk brandstichting. De politie onderzoekt de zaak.