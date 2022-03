Den Haag vangt op dit moment 570 vluchtelingen uit Oekraïne op. Dat gebeurt in hotels en via de stichting Noodopvang Vluchtelingen. Ook is de gemeente zich in allerijl aan het voorbereiden op de komst van meer vluchtelingen die hun land na de Russische invasie hebben verlaten.

Het aantal van 570 Oekraïense vluchtelingen is een momentopname, zo benadrukt de gemeente. "Het kan straks of morgen weer heel anders zijn. We bieden deze mensen onderdak in noodopvanglocaties. Mensen slapen daar een paar nachten en gaan dan deels weer door. Naar familieleden, of naar gastgezinnen binnen of buiten Den Haag", zegt een woordvoerder. Daar komt bij dat er ook vluchtelingen in Den Haag zullen zijn waarvan de gemeente geen weet heeft, vermoedt de woordvoerder. "Zij kunnen rechtstreeks en op eigen gelegenheid naar vrienden zijn doorgereden." Voor de langere termijn is Den Haag op zoek naar locaties om de mensen uit Oekraïne te huisvesten. De gemeente regelt ook andere zaken, zo hebben deze vluchtelingen recht op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Ook mogen kinderen in Den Haag naar school.