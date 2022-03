Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is als aandeelhouder toegetreden tot Haagse Aardwarmte B.V. dat meerdere aardwarmteprojecten in de regio Den Haag ontwikkelt. EBN heeft 50 procent van de aandelen van het Energiefonds Den Haag (ED) overgenomen.

EBN wil een belangrijke rol spelen in de portfolio-ontwikkeling van de onderneming door haar kennis, expertise en ruime ervaring met ondernemen in de Nederlandse ondergrond. Tot nu toe waren Perpetuum Energy Partners B.V., Hydreco Geomec B.V. en het Energiefonds Den Haag de drie aandeelhouders van Haagse Aardwarmte.

Jan Willem Rösingh, directeur Haagse Aardwarmte is tevreden. "Zo kunnen we de ambities van Haagse Aardwarmte om de Haagse regio te voorzien van zoveel mogelijk duurzame warmte uit eigen bodem sneller verwezenlijken", meent hij.

Aardwarmte in combinatie met warmtenetten vormt een belangrijke schakel in de warmtetransitie van de gebouwde omgeving van de gemeente Den Haag. Liesbeth van Tongeren, wethouder gemeente Den Haag: "Ik ben ontzettend blij dat een staatsbedrijf als EBN met hun ervaring en kennis in ons lokale initiatief deelneemt. Zo kunnen we alle gemeenten waar warmte in de aarde zit helpen om dit te ontwikkelen. Bovendien speelt het Energiefonds Den Haag nu geld vrij voor volgende duurzame investeringen."