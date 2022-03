1.500 Britten in Den Haag hebben een stempas gekregen, terwijl ze helemaal niet mogen stemmen. De passen worden ongeldig gemaakt.

Door de Brexit gelden er voor Britten die in Den Haag wonen extra regels om te mogen stemmen. Ze moeten nu bijvoorbeeld minimaal vijf jaar aaneengesloten in Nederland wonen. Door een foutje in het kiezersbestand van Den Haag stond deze groep echter nog steeds als EU-burger geregistreerd, waardoor ze automatisch een stempas in de bus kregen.

In totaal gaat het om 1466 stempassen die per ongeluk verstuurd zijn. Die worden nu ongeldig gemaakt door de gemeente. Om te voorkomen dat er volgende week toch boze Britten vol onbegrip bij de stembus staan, stuurt de gemeente hen nog een brief - in het Nederlands en het Engels - met uitleg én excuses. Ook de Britse ambassade is op de hoogte gesteld van de blunder.

De gemeente onderzoekt nog verder hoe de fout tot stand is gekomen, daar zal tijdens de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen over gesproken worden.