Juist in de laatste week voor de verkiezingen, als het er écht op aan komt, slaat het coronavirus toe bij de Haagse politici. VVD-lijsttrekker Anne Mulder heeft daar bovenop ook nog eens een hersenschudding opgelopen.

VVD-kopstuk Anne Mulder is dubbel getroffen deze week. Precies in de week dat de debatten niet meer te tellen zijn en de liberalen ook een zetel zagen verdampen in de laatste peiling, is hij uitgeschakeld. Hij heeft corona én hield ook nog eens een hersenschudding over aan een valpartij. Mulder moest daarom maandag al het debat in Escamp aan zich voorbij laten gaan. Kavita Parbhudayal nam zijn plek daar in en ook vanavond tijdens een debat in Nieuwspoort vervangt zij de lijsttrekker.

Ook Lesley Arp van de SP liet zich maandagavond in het Escamp-debat vervangen, vanwege een positieve coronatest. Nummer 2 op de lijst, Rick Hoefsloot, nam daarom het stokje over. Op Twitter laat Arp weten: 'Had me verheugd op het Zuidwest lijsttrekkersdebat, het Popdebat en het Mariahoeve debat deze week. maar het zit er allemaal even niet in, vrees ik.'

Tim de Boer, nummer twee op de lijst van de Haagse Stadspartij, kreeg ook twee streepjes op zijn coronatest. Hij noemt het 'gek' dat hij nu onderdeel is van de Haagse coronastatistieken, die hij al langer nauwgezet in de gaten houdt. Op zijn bericht reageert Vincent Thepass weer dat hij een van de GroenLinks-kandidaten is die in quarantaine zit vanwege corona.