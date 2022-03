In de Sijtwendetunnel richting Den Haag is woensdagochtend net na 7.00 uur een busje achterop een vrachtwagen gebotst. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. De tunnel was in beide richtingen gesloten, maar inmiddels is het richting de A4 weer geopend.

Een inzittende, de bestuurder van het busje, is komen te overlijden. Voor zover bekend waren er geen andere inzittenden. Door de aanrijding ontstond veel schade; de cabine van het bestelbusje is door de klap onder de vrachtwagen gekomen. Meerdere hulpdiensten werden naar de aanrijding toegestuurd en ook een traumahelikopter landde op de Noordsingel in Leidschendam. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kon echter niks meer voor het slachtoffer betekenen. Hij is als gevolg van zijn verwondingen ter plaatse overleden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Zowel de VOA (verkeersongevallenanalyse) en FO (forensische opsporing) onderzoeken het ongeval. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daarom zal de richting van de tunnel waar het ongeluk gebeurde (richting Den Haag) vermoedelijk nog enige tijd dicht zijn. De politie heeft inmiddels via sociale media eventuele getuigen opgeroepen om contact op te nemen.