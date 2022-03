In de Sijtwendetunnel richting Den Haag is woensdagochtend net na 7.00 uur een busje achterop een vrachtwagen gebotst. De tunnel was in beide richtingen gesloten, maar inmiddels is de richting naar de A4 weer geopend.

Door de aanrijding ontstond veel schade; de cabine van het bestelbusje is door de klap onder de vrachtwagen gekomen. Meerdere hulpdiensten werden naar de aanrijding toegestuurd en ook een traumahelikopter landde op de Noordsingel in Leidschendam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Zowel de VOA (verkeersongevallenanalyse) en FO (forensische opsporing) onderzoeken het ongeval. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daarom zal de richting van de tunnel waar het ongeluk gebeurde (richting naar Den Haag) vermoedelijk nog enige tijd dicht zijn. De politie heeft inmiddels via sociale media eventuele getuigen opgeroepen om contact op te nemen.