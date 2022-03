In de keuken van Indiaas specialiteitenrestaurant 'Mumbai Palace' aan de Gevers Deynootstraat op Scheveningen is dinsdagmiddag brand uitgebroken.

Het lijkt erop dat de fik is ontstaan in de schoorsteen, de precieze oorzaak is nog niet bekend. Er komt veel rook uit het pand en de brandweer heeft bij aankomst meteen opgeschaald naar 'middelbrand', maar het vuur lijkt zo goed als onder controle.

Er zijn geen gewonden gevallen, zo laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden weten. "Wel was er één persoon in het pand aanwezig toen de brand uitbrak, maar die kon zelf naar buiten komen en hoefde niet nagekeken te worden door medewerkers van de ambulance."